高雄某私校董事長涉掛假車牌 遭警攔查送辦

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（中央社記者張已亷高雄16日電）高雄某私立學校林姓董事長15日駕駛車輛行經鼓山區一處路口遭警方攔查，被發現車輛前後均懸掛偽造假車牌，車牌當場遭查扣，訊後被依行使偽造特種文書等罪嫌函送。

高雄市政府警察局鼓山分局警員指出，林男15日晚上6時許開車行經博愛二路與明誠三路口時，被警方察覺有異並上前攔查，林男車輛前後車牌被發現均是懸掛偽造牌照，林男當場坦承是因車牌遺失，才在網路上購買假牌懸掛使用。

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警方表示，當場查扣偽造車牌，訊後依行使偽造特種文書罪嫌函送高雄地檢署偵辦，最高可處1年以下有期徒刑，並將循線向上溯源，另依道路交通管理處罰條例第12條第1項第3款，最高可處林男新台幣1萬800元罰鍰。

警方呼籲，車牌遺失應依規定向監理機關申請補發，勿心存僥倖使用偽造車牌，以免觸犯刑責受罰，另將持續加強路檢，維護交通秩序，確保行車安全。據了解，林男為高雄市某私立學校董事長及某信用合作社理事主席。（編輯：陳清芳）1140216