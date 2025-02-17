桃園強押女同鄉賣淫抵債 越南移工3起訴2通緝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園17日電）阮姓等6名越南籍移工利用與女同鄉間債務糾紛，強押監禁女子欲迫使以性交易方式抵債，被害女子趁犯嫌吸毒昏睡逃離，檢警搜索處所扣得3.4公斤毒品及工具，全案近日偵結起訴。

桃園地方檢察署今天表示，越南籍阮姓男主嫌明知被害女同鄉（A女，化名）為越南籍失聯移工，竟利用他與女子間的債務糾紛及處境，於去年10月13日下午夥同越南籍丁男等3人，在桃園市大園區檳榔攤強押A女上車，民眾見狀立即報警，阮男等人最後將女子載至彰化伸港鄉，由6人共同看守，計劃迫使A女以性交易方式抵債。

檢方指出，阮男得知警方在尋找A女，還要A女向警方謊稱安全，期間檢警察覺異狀持續尋覓，A女於同月16日中午利用看守的陳男吸毒昏睡逃離報警；檢方當晚指揮警方搜索阮男等處所，當場查扣第二級及第三級毒品共3.4公斤、封膜機、分裝器具、帳冊等物品，其中阮男、陳男及劉男被告經訊問後聲押禁見獲准。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

檢方表示，這起案件近日偵查終結，檢察官認為涉案阮姓越南籍移工，陳姓及劉姓越南籍失聯移工分別涉犯刑法加重剝奪他人行動自由、人口販運防制法利用不當債務約束或他人不能、不知或難以求助之處境，使人從事有對價之性交行為未遂、毒品危害防制條例意圖販賣而持有第二、三級毒品等罪嫌提起公訴。

檢方審酌被告3人明知移工身在異鄉孤立無援、生活不易的困境，竟利用失聯移工脆弱處境，逼迫從事性交易，為牟取私利還購買大量毒品意圖販賣戕害國人健康，建請法院量處2年至7年不等有期徒刑，另有2人通緝中、1人身分待查。（編輯：陳仁華）1140217