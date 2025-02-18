晟德大藥廠前董事長林榮錦 涉內線交易遭起訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北18日電）晟德大藥廠前董事長林榮錦及其親友、公司主管，涉嫌於外商收購案及出售股票案前，提早進場買進自家公司股票並從中獲利。北檢今天偵查終結，依內線交易罪起訴林榮錦等7人。

台北地檢署起訴指出，晟德公司多年前投資成立子公司豐華公司，其營業項目為在台研發並生產益生菌粉，因豐華公司主要客群在中國，晟德公司便在中國尋找合作夥伴，並轉投資製作嬰幼兒配方奶粉的中國企業澳優乳業。

108年6月6日，晟德公司發布重大訊息公告，指英屬開曼群島GL公司的子公司將收購晟德子公司豐華公司的計畫，重訊發布後，晟德公司股票交易的量、價均獲大幅拉抬。

檢調查出，林榮錦姊夫張姓男子於家族聚會時獲悉收購訊息，涉嫌於收購案重訊發布前買賣晟德股票，虧損新台幣58萬餘元；晟德公司蔡姓研發女處長涉嫌以其公司及子女銀行帳戶買入晟德股票，擬制性獲利42萬餘元；時任晟德公司林姓女副理與其丈夫葉姓男子擬制性獲利8萬餘元。

此外，110年10月27日，晟德公司發布重大訊息公告，指晟德子公司玉晟生技將出售持有的澳優乳業股票給內蒙古伊利集團子公司，重訊發布後，晟德公司股票交易的量、價明顯增加。

檢調追查出，林榮錦於110年10月9日與妻子歐姓女子、子女吃飯時，曾詢問出售澳優乳業股票一事，並在家人使用的Line群組裡轉貼伊利集團將收購澳優乳業的新聞，事後林榮錦與妻子、兒子涉嫌提前買入晟德公司股票，林、歐擬制性獲利251萬餘元，兒子實際獲利50萬多元。

檢調於113年6月間針對林榮錦等人發動搜索約談，檢察官訊後，諭令林榮錦與妻子各200萬元交保，均限制住居、出境、出海，並實施科技監控。

透過 Google News 追蹤中央社

晟德公司於案發後發出聲明指出，對於前獨董與個別員工涉案表達遺憾，反對短線炒作或內線交易，全力配合司法機關的調查與偵辦，未來也將加強員工的法律教育。

檢察官認定，林榮錦等人涉犯證券交易法的內線交易罪，事證明確，今天依法提起公訴；此外，審酌蔡女、林女、葉男坦承犯行，並表明願意交回犯罪所得，建請於審理過程中減輕其刑。（編輯：張銘坤）1140218