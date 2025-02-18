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金門警偵破陽明湖畔火警案 陳福海頒發獎金鼓勵

2025/2/18 14:37（2/18 14:56 更新）
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金門縣長陳福海（左）18日到金湖分局頒發破案獎金，獎勵警方偵辦2024年12月24日晚間，陽明湖畔發生火警案件，金湖分局專案小組調查發現是莊男、薛男將竊得電纜線載至陽明湖畔林地焚燒，一時疏忽釀成火災。中央社記者吳玟嶸攝 114年2月18日
金門縣長陳福海（左）18日到金湖分局頒發破案獎金，獎勵警方偵辦2024年12月24日晚間，陽明湖畔發生火警案件，金湖分局專案小組調查發現是莊男、薛男將竊得電纜線載至陽明湖畔林地焚燒，一時疏忽釀成火災。中央社記者吳玟嶸攝 114年2月18日
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（中央社記者吳玟嶸金門18日電）金門陽明湖畔去年12月發生火警，火勢歷經3.5小時才撲滅。金湖分局查出莊男、薛男為燒除竊得電纜線外皮以取出銅芯，引發林地火災，金門縣長陳福海今天到金湖分局頒發破案獎金。

去年12月24日傍晚，金門縣金湖鎮陽明湖畔發生火警，延燒面積逾3000平方公尺，消防歷經3.5小時撲滅火勢；金門縣警察局金湖分局成立專案小組，調查發現是莊男、薛男2人將竊得電纜線載至陽明湖畔林地焚燒導致。

陳福海今天與金門副縣長李文良到金湖分局頒發破案獎金。陳福海接受媒體聯訪表示，有賴分局專案小組足夠警覺，深入調查才發現是有人竊取電纜線焚燒導致火警，今天頒發獎金鼓勵金湖分局，也盼能宣示打擊任何不正當違法行為。

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針對陽明湖周遭堆置風倒木，陳福海說，金門有許多風倒木堆置場所，將全面檢視存放情形，並增設監視器避免類似案件再發生；他也說，對警政預算全力支持，如近期在監視器方面將有新台幣2000多萬元投資。

金湖分局透過新聞稿表示，此案現場人煙罕至，突然發生火災顯不單純，因此由現場遺留物證殘跡探查，循線查獲莊男、薛男到案。經調查，2人為將竊得電纜線燒除外皮以取銅芯變賣得利，一時疏忽釀成火災，已由金門地檢署向金門地方法院聲請羈押獲准。（編輯：蕭博文）1140218

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