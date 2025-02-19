紙雕師蔣嘉凱刺殺勸戴口罩店員 高院更一審判無期徒刑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北19日電）桃園紙雕師蔣嘉凱不滿遭勸戴口罩，持刀刺死超商店員，一審判死，二審改判無期徒刑遭最高法院撤銷發回，高院更一審今天判處無期徒刑並召開延押訊問庭，蔣嘉凱說對延押無意見。

蔣嘉凱今天被提訊到法庭聆判，聆判時面無表情；台灣高等法院合議庭宣判後，隨即召開延押訊問庭，審判長表示，蔣嘉凱的羈押期限將於3月1日到期，對於延長羈押，請蔣嘉凱及檢辯表示意見。

蔣嘉凱表示，對延長羈押沒有意見，被問到目前身體及家庭狀況，僅回答都還可以；辯護人說，對延押沒有意見；檢察官則說，蔣嘉凱原本的羈押理由並沒有變更，今天宣判結果為無期徒刑，本件仍有羈押事實及理由，建請法院延長羈押。

審判長指出，蔣嘉凱涉犯重罪及重刑，有逃亡之虞，本件是否延押，待合議庭評議後裁定。

全案緣於，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻強制戴口罩期間，蔣嘉凱在民國110年11月21日凌晨4時許赴桃園巿龜山區某超商購物，因未戴口罩，遭30歲蔡姓男超商店員規勸。蔣嘉凱負氣未結帳即離去，不久後戴口罩重返超商購物，與店員發生口角，憤而將口罩丟往店員身上離去。

蔣嘉凱第3度進入超商並叫出蔡姓店員，隨後拿出利刃刺殺店員多刀，蔡姓店員搶下利刃，在超商門外失血過多不支倒地，經送醫搶救，仍因身受13處銳器傷大量出血身亡。

一審桃園地方法院認為，蔣嘉凱有預謀殺人的直接故意，且當時並無精神障礙或其他心智缺陷，案發當時的辨識能力與控制能力均屬正常。蔣嘉凱雖符合自首要件，但當時並無悔悟之心，犯後態度顯屬惡劣，因此不依此減輕其刑，並依法判處死刑，褫奪公權終身。

二審台灣高等法院審理後指出，蔣嘉凱自104年底起，因病至醫院就診領藥，長期服用鎮靜、助眠或抗焦慮藥物，但未依醫囑用藥，反而自行調整藥量並濫用。案發當日，蔣嘉凱陸續服用鎮靜助眠及抗焦慮劑、止痛藥等藥物後，前往超商發生本件刑案。

透過 Google News 追蹤中央社

高院審酌蔣嘉凱部分反社會人格是藥物濫用所致，非無矯治、再社會化可能，但考量犯罪手段、情節、損害，惡性仍屬重大，兼衡犯罪動機及心理評估鑑定等結果、犯後態度，判處無期徒刑。

案經上訴，最高法院認定，蔣嘉凱的醫院鑑定報告有2份，二審採用對蔣嘉凱有利的鑑定結果，但沒有說明對蔣嘉凱不利的鑑定報告為何不可採的理由，而且二審量刑調查程序違背法律規定，因此將案件發回，由高院更一審審理。（編輯：李錫璋）1140219