新北男童身上瘀傷、菸燙傷 父母涉凌虐移檢複訊

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（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北2歲男童身上有多處瘀傷、菸燙傷，且陷入昏迷，送醫搶救中。警方初步調查，認為其父母將男童從親人家中接回照顧後，涉嫌虐待，今天將2人依傷害、兒權法等罪嫌移檢方複訊。

新北市消防局於18日晚間接獲通報，男童父母回家時，驚覺孩子倒臥在地，呼叫無反應，故撥打119救護。將男童送醫急救。消防趕抵現場將傷患送醫搶救。

據了解，醫院發現男童陷入昏迷，立即全力搶救。至今天中午為止，仍在加護病房觀察。醫院及社會局表示，全案由司法調查偵辦，不對外透露病患隱私。

因男童身上多處瘀傷、菸疤等新舊傷痕，疑遭凌虐，家庭暴力暨性侵害防治中心接獲通報後，社工立即前往評估，並通報警方呈報新北地檢署指揮偵辦。

市府今天告訴中央社記者，男童已緊急安置，現階段以醫療照顧為主；若康復出院後，將視男童身心狀況，安置於適當處所或家庭。至於孩童疑受虐過程，由司法調查。

據了解，男童原寄宿新莊區外公家，本月14日剛被父母帶回家中親自照料。警方昨天晚上請男童的父母、寄宿的祖輩親人等，接受警詢。

警方調查欲釐清男童身上的瘀傷、菸燙傷如何造成，照顧過程是否將孩童獨留家中。據瞭解，男童父母說詞反覆，一度表示兒子從床上跌落摔傷，也推說傷勢應該是寄宿長輩家中時遭毆打。

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不過，警方抽絲剝繭釐清，並比對到案關係人證詞，昨天深夜將男童外公等多名長輩請回。警方認為男童全身傷痕疑似是遭父母涉嫌凌虐、毆打，深夜將2人留置。

至於男童父母是否因情緒失控或管教過程造成男童傷痕，因供詞反覆，2人不斷避重就輕，否認施虐。警方今天依傷害罪、違反家庭暴力防治法、兒童及少年福利與權益保障法等罪嫌，移送新北檢方複訊釐清。（編輯：李錫璋）1140220