廢污泥入侵台中大安保安林 警查獲3嫌假夜遊真濫倒

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（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）台中市大安區保安林地去年遭人棄置大量不明廢污泥，保七總隊第五大隊追查發現犯罪集團於深夜假借夜遊前往勘查地形，而後伺機濫倒，3名成員被依違反廢清法及森林法起訴。

警政署保七總隊第五大隊副大隊長徐翔偉今天表示，去年接獲農業部林業及自然保育署台中分署通報，台中市大安區保安林地內，遭不法人士棄置大量疑似污泥之廢棄土方，隨即會同林保署台中分署與台中市政府環保局成立專案小組，並報請台中地檢署指揮偵辦。

專案小組調閱路口監視器比對及持續蒐證，發現犯罪集團利用深夜時段，駕駛小客車到場偽裝夜遊以掩人耳目，實際上是前往犯罪現場勘察地形，並安排「小蜜蜂」隨行把風，進而規避檢警查緝。

警方指出，因保安林地位於濱海地區，地處偏僻、四周杳無人煙，犯罪集團後續再利用夜色昏暗之際，由凃姓嫌疑人駕駛曳引車前往違法傾倒廢污泥。

專案小組溯源追查比對，調閱路口監視器以車追人，進而查出該犯罪集團3名涉案人身分，持搜索票在凃姓犯嫌住處查扣涉案曳引車，另逮捕協助掩護把風的黃姓男子與蘇姓女子。

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徐翔偉表示，經清查凃嫌等人共計傾倒8車次、約290立方公尺廢土污泥，且侵害鄰近農田致排水不良，全案於調查後，將凃嫌等人依涉嫌違反廢棄物清理法及森林法等罪移送台中地方檢察署偵辦，並經檢察官偵結提起公訴。

保七總隊指出，廢棄物應依環保主管機關所規定合法清除、處理，非法清運廢棄物並任意棄置行為，已涉嫌「廢棄物清理法」相關規定，可處1年以上、5年以下有期徒刑及併科新台幣1500萬元以下罰金；另於國有林地範圍內傾倒廢棄物之行為，亦違反「森林法」規定，得處6萬元以上30萬元以下罰鍰。（編輯：李錫璋）1140221