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臺雅集團前董事長沈裕雄遭詐逾50億 北院裁准羈押主嫌

2025/2/21 18:18（2/21 18:48 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者謝幸恩台北21日電）羅姓女子以海外機票及移民投資為由，涉詐騙臺雅集團前董事長沈裕雄，金額逾新台幣50億元，北檢以詐欺取財等罪聲押禁見。北院認定有逃亡、滅證及勾串之虞，今裁准羈押禁見。

台北地方法院指出，羅女對於部分犯行不爭執，有卷內相關卷證等足稽，可認其涉犯刑法詐欺取財罪、洗錢防制法，犯罪嫌疑重大。

北院表示，羅女在海外有匿名房產，也有拒不到案紀錄，有事實足認有逃亡之虞，且同案被告鄭姓男子已經裁定羈押禁見，但鄭男與羅女所述內容諸多歧異，有事實足認羅女有滅證及勾串共犯或證人之虞。

北院指出，羅女曾涉類似本案詐欺犯行，且被害人及金額不少，並曾被法院判刑確定，民國108年6月11日假釋期滿執行完畢，短期內又涉犯本案，有事實足認羅女有短期內再犯同種類犯罪之虞，據此裁准羈押並禁止接見通信。

檢調獲報，沈裕雄透過前特助鄭男居中引介，認識曾擔任旅行社票務業務的羅女，羅女佯稱其熟悉操作海外高端客戶的大額機票購票服務，並可從航空公司取得高額回饋金，獲利甚豐，藉此向沈裕雄詐得多筆投資金。

此外，檢調人員掌握，羅女向沈裕雄謊稱，她能透過關係取得特殊移民投資管道，藉此涉嫌向沈裕雄詐得更多投資金。

檢調估算，自108年9月間至112年6月間，羅女以海外機票投資涉詐騙沈裕雄的金額，累計約為新台幣48.9億元，另涉及特殊移民投資詐騙的部分約為新台幣5400萬元、美元850萬元。

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由於沈裕雄於112年10月間過世，沈家人後續與羅女對帳不斷出現問題，且遲未收回投資款，才提出告訴。

台北地檢署18日指揮法務部調查局新北市調查處兵分6路搜索，並約談羅女、鄭男到案說明，檢察官複訊後，聲押禁見鄭男獲准。因羅女昨天才在律師陪同下主動到案說明，檢察官複訊後向法院聲請羈押禁見。（編輯：方沛清）1140221

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