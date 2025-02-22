嘉縣消防特搜隊結合醫護人員 具國際搜救能力

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（中央社記者蔡智明嘉義縣22日電）結合醫護、土木技師與消防人員的嘉義縣消防局特種搜救隊，今天舉辦救災模擬操演，展現專業國際搜救能力；消防局說，特搜隊通過消防署考核，7月將加入消防署國際人道救援輪值。

嘉義縣特種搜救隊今天在消防局後方停車場模擬災後救難情況，從如何搜尋救出受困者，為受困者做緊急醫療處置，到後送醫療單位的過程一一呈現。

嘉義榮民醫院副院長蔡政翰、嘉義基督教醫院副院長劉中賢、護理師吳思潔、蔡婷瑋、嘉義長庚醫院醫師詹明勳、護理師黃玉梅、吳雪如、何秀慧、林美賢、及大林慈濟醫院醫師張嘉敏組成特搜隊醫療組參與演練，縣長翁章梁、消防局長蔡建安等人在場觀演。

詹明勳接受媒體聯訪說，在醫院裡面，要什麼資源就有什麼資源，要多少人力就有多少人力，有滿滿的後勤可支援，在災難現場人力是有限的、器材也是有限的，救治患者的思考邏輯也與在急診室不同，災難現場拯救患者的過程當中，可以加入一些醫療的思維，做適當處置讓患者生存率更高，癒後更好。

嘉義縣消防局表示，特搜隊由局內優秀人員結合各項外部專家（醫師、護理師及土木技師等）共136名，經歷多次自主訓練與36小時不間斷動員演練，於去年11月參加國家搜救隊能力分級認證（NAP，National Accreditation Process），並通過內政部消防署「特種搜救隊國家認證計畫」考核。

消防局說，近期為搜救隊購置2輛鷗翼廂式雙開車廂，現場展示裝載各組於救災時需用的裝備器材；今天更有兩名飛手展現操作無人機的技術，以利後續災害發生時，及時出動且執行各項科技搶救作為。

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翁章梁表示，這樣專業隊伍對嘉義縣是重要的，尤其目前颱風、地震頻頻，若發生災情時可第一時間搶救垂危的人命，是帶給嘉義縣安心的隊伍。

此外，嘉義縣預定今年7月加入內政部消防署國際人道救援輪值，這意味著一旦國外發生重大災害需要國際支援，嘉義縣消防局特種搜救隊將立即啟動救援任務，展現救災實力。（編輯：謝雅竹）1140222

嘉義縣消防局特種搜救隊22日舉辦救災模擬操演，縣長翁章梁（後左5）22日到場觀演並表示，近期颱風、地震頻繁，若發生災情時可第一時間搶救垂危的人命，是帶給嘉義縣安心的隊伍。中央社記者蔡智明攝 114年2月22日