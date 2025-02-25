苗栗男酒駕遭攔查竟火燒機車洩憤 警急喊支援

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（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）苗栗縣吳姓男子酒後騎車遭警方攔查，酒測值超標，竟踹倒機車又引燃機車油箱洩憤，員警緊急呼叫支援，並經附近民眾協助即時撲滅火勢；吳男被依公共危險罪嫌送辦。

有民眾拍下事發過程分享至網路社群平台，影片中，多名員警合力壓制一名身材高大騎士，一旁機車則已竄出熊熊火勢，接著有數名見義勇為年輕人持滅火器從對街跑去，及時撲滅火勢。

苗栗縣警察局頭份分局今天表示，事件發生在21日下午，頭份派出所員警巡邏經頭份市中興路與信義路15巷口，見吳男（55歲）騎乘普重機轉彎未依規定使用方向燈，遂攔停盤查時，見其渾身酒氣，即實施酒測。

吳男呼氣酒測值達0.32mg/L超標，竟失控踹倒機車，隨後又藉機背對員警乘隙將打火機丟進機車油箱桶，造成機車起火燃燒，吳男當時口中念念有詞稱「我發洩我的摩托車」；員警緊急呼叫線上支援。

附近居民表示，當時看到騎士有反抗情況，後來有4名員警前往支援共同壓制，所幸一旁燃燒的機車沒有爆炸，否則後果不堪設想。

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吳男遭逮捕後向警方表示，因最近失業，心情不好飲酒消愁，騎乘機車出門，是要前往竹南要找工作。

警方表示，全案依公共危險罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。（編輯：林恕暉）1140225