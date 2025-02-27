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台中女約網友拒付出場費 收血腥照恐嚇險遭詐財

2025/2/27 17:55（2/27 19:16 更新）
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台中市黃姓女子（左）在交友軟體認識一名男網友，日前相約見面卻被要求傳送證件照及支付出場費，女子不從男網友便傳送血腥照恐嚇，黃女隨即向員警求助，經警方說明了解為常見詐騙手法，成功避免金錢損失。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年2月27日
台中市黃姓女子（左）在交友軟體認識一名男網友，日前相約見面卻被要求傳送證件照及支付出場費，女子不從男網友便傳送血腥照恐嚇，黃女隨即向員警求助，經警方說明了解為常見詐騙手法，成功避免金錢損失。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年2月27日
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（中央社記者蘇木春台中27日電）台中黃姓女子日前與男網友相約見面，卻被要求傳送證件照及支付出場費；女子不從便收到男網友傳來血腥照恐嚇，所幸及時向警方求助，得知此為詐騙手法，避免財產損失。

台中市警察局烏日分局今天表示，烏日派出所警員17日晚間6時多在高鐵台中站附近進行交通疏導勤務時，1名26歲黃姓女子突然向員警求助。

經警方了解，黃女在交友軟體結識1名男網友，當天與對方相約共進晚餐，她準備赴約時，男網友卻請她與公關經理接洽約會事宜。

黃女說，自稱經理的男子要求她拍下證件驗明身分，並要求提供薪資帳戶的餘額查詢明細表，透過明細表的授權碼藉此查證「職業帳戶授權碼」，且後續須購買價值新台幣3萬元的遊戲點數作為出場費。

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黃女發現有異後拒絕支付，不料男網友卻傳送血腥照片恐嚇，表示若不支付出場費，經理會聯繫黑道對黃女不利，她受到驚嚇因此向警方求助。

經員警向黃女解釋，交友須購買點數是詐騙慣用手法，並協助黃女刪除交友軟體並封鎖男網友，讓黃女感謝員警協助守住她的積蓄。（編輯：蕭博文）1140227

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