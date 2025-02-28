嘉義婦倒地命危 女子路過加入急救成功搶命

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（中央社記者姜宜菁嘉義市28日電）嘉義市1名婦人日前突然路倒，呈現OHCA狀態，路過的女子向消防局救護員表示擁有T1證照，立即加入救援行列，與救護員搶救婦人生命，婦人到院前恢復心跳。

嘉義市消防局今天表示，25日下午3時許接獲民眾報案，有名婦人騎腳踏車突然停在路邊表示身體不適，隨後就倒地失去意識，急需要救護車。

救護人員到達現場，評估65歲婦人已無呼吸心跳，呈現瀕死式呼吸，為到院前心肺功能停止狀態（OHCA）。

嘉義市消防局指出，急救過程中，有名女性表示有T1證照（初級救護技術員），願意協助實施CPR（心肺復甦術），救護人員則進行放置IGEL﹙喉罩呼吸道﹚、BVM（正壓給氧）等處置，同時建立給藥途徑並給予注射2支強心劑藥物，婦人送往醫院前恢復自發性循環，隨後送到嘉基醫院繼續急救。

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嘉義市消防局呼籲，許多研究報告指出如果病患倒下（無呼吸心跳），卻沒有即時施行CPR，病患的存活率每分鐘將下降7%～10%；如果能即時施行CPR，病患每分鐘存活率下降率將會減半，因此，民眾即時給予CPR施救，能大大提升存活率。

嘉義市消防局有提供免費CPR教學，民眾若有意願學習可洽詢嘉義市消防局，增加自身急救技術及觀念。（編輯：謝雅竹）1140228