夫婦遊新竹縣鴛鴦谷瀑布 女子跌落邊坡搶救不治

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（中央社記者郭宣彣新竹縣1日電）新竹縣消防局指出，張姓男子與王姓妻子今天到尖石鄉登山，走至鴛鴦谷瀑布入口往蓮包山方向100公尺處，王女跌落邊坡，消防員前往搜索雖找到人，但呈OHCA狀態且送醫不治。

新竹縣消防局接受中央社記者訪問表示，今天下午4時許獲報在尖石鄉鴛鴦谷瀑布入口往蓮包山方向100公尺處的山域事故案件，報案人張姓男子稱王姓妻子不慎滑落邊坡，落差高度約80公尺，目視看不到人。

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消防局說，獲報後立即派遣人員搶救，現場地勢陡峭且植被茂密增加救援難度，消防人員以繩索器材架設後下降搜索，晚間6時許於報案處發現傷者，傷者趴臥地面、呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，消防人員將傷者搬運下山送醫，但搶救不治。

新竹縣消防局強調，從事登山活動事先要了解登山路線，並評估個人體能，也須攜帶基本求生裝備，如哨子、照明工具、GPS設備，若發生意外要保持冷靜，勿隨意移動，以利救援人員迅速鎖定位置。（編輯：陳彥鈞）1140301