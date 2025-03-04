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民眾黨澎湖縣黨部大門被砸 警方鎖定涉嫌人身分

2025/3/4 12:15（3/4 12:26 更新）
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民眾黨澎湖縣黨部大門，4日清晨遭人丟擲石塊，造成破裂毀損，警方獲報鎖定涉嫌人身分，將通知到案說明。（馬公分局提供）中央社 114年3月4日
民眾黨澎湖縣黨部大門，4日清晨遭人丟擲石塊，造成破裂毀損，警方獲報鎖定涉嫌人身分，將通知到案說明。（馬公分局提供）中央社 114年3月4日
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（中央社澎湖縣4日電）民眾黨澎湖縣黨部大門，今天清晨遭人丟擲石塊，造成破裂毀損，警方獲報鎖定涉嫌人身分，將通知到案說明。

馬公警分局表示，今天清晨1時43分許，光明派出所接獲報案指出，位於馬公市永安街的民眾黨澎湖縣黨部玻璃大門，遭不明人士丟擲石頭破裂毀損。

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警方派員前往處理，發現一面大門破裂毀損，經警方聯繫黨部人士及調閱相關監視畫面，迅速鎖定涉嫌人身分，進一步釐清案情後，將依毀損罪移送澎湖地檢署偵辦。

民眾黨澎湖縣黨部前主委、現任馬公代表會副主席莊國輝表示，對於黨部大門為何被砸一事，感到不解，但感謝各界關心，目前由警方調查偵辦當中，會在案件告一段落後對外說明。（編輯：郭諭儒）1140304

民眾黨澎湖縣黨部大門，4日清晨遭人丟擲石塊，造成玻璃破裂毀損，警方獲報鎖定涉嫌人身分，將通知到案說明。（民眾黨澎湖縣黨部提供）中央社 114年3月4日
民眾黨澎湖縣黨部大門，4日清晨遭人丟擲石塊，造成玻璃破裂毀損，警方獲報鎖定涉嫌人身分，將通知到案說明。（民眾黨澎湖縣黨部提供）中央社 114年3月4日
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