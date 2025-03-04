7旬婦遭騙欲領逾百萬付裝潢費 北市警阻詐保積蓄

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（中央社記者黃麗芸台北4日電）北市警方指出，一名76歲胡姓婦人到銀行臨櫃要提領286萬元，並向行員出示裝潢工程報價單，幸經細心行員察覺有異報案，員警到場協查為虛設公司，即時成功攔阻詐騙集團惡行。

台北市警察局萬華分局今天發布新聞稿表示，所轄西門町派出所員警魏沁廷、黃琇郁近日接獲銀行行員報案，指稱一名胡婦欲提領大量現金，疑有遭詐騙情形，請警方到場協助關懷、瞭解。

員警獲報到場發現，胡婦當天臨櫃要提領新台幣286萬元，並向行員出示工程報價單，指稱提領款項是要支付相關裝潢費用。員警立即協助確認、查證，發現相關報價單上的負責人、公司名稱都是虛設，積極地向胡婦說明極有可能是詐團手法。

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警方指出，胡婦透露她原本也心有疑惑，經員警與行員勸說後，放棄提款念頭，但未向員警吐露遭遇詐騙集團過程及其話術。

萬華警分局表示，詐騙集團話術千變萬化，時常運用人性弱點讓民眾遭欺騙、蒙蔽，甚而曾見詐騙集團教導被害人如何以話術欺騙行員及員警，呼籲民眾務必提高警覺、多方查證，切勿輕易相信，以免血本無歸。（編輯：戴光育）1140304