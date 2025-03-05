警政署打詐反洗錢專案 破633詐騙集團逮3992嫌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北5日電）警政署執行今年首波全國同步打詐、反洗錢等專案，行政院打詐指揮中心指揮官馬士元今天說，此專案共查獲633個詐團和3992犯嫌，成果豐碩，並盼「虛擬貨幣聯防」能協力阻詐。

警政署刑事局今天舉行「全國同步打擊詐欺、掃蕩地下錢莊及查緝虛擬資產洗錢行動專案」記者會，專案期間為1月8日至17日止。

包括行政院打詐指揮中心指揮官馬士元、警政署長張榮興、刑事警察局長周幼偉、證期局長張振山和虛擬通貨商業同業公會相關代表都與會，聽取報告，並進行「虛擬貨幣聯防」啟動儀式，達成公私協力、科技防詐、追贓返還的政策目標。

馬士元致詞指出，本次專案共查獲詐欺集團633團、3992嫌（羈押481嫌），總計查扣不法財物估達新台幣9億7143萬餘元；並掃蕩地下錢莊217件、340嫌，查獲虛擬資產洗錢案件共計125件、149嫌。

他說，詐騙手法日新月異，希望透過公私協力，加強民眾反詐騙意識，讓案件發生率趨勢能逐步往下走，達到阻絕詐騙集團產業的終極目標。

會中也說明專案成果，刑事局偵查第四大隊大隊長曾順光說明，日前偵辦假投資詐欺案時發現，有詐欺集團除騙取被害人財物外，竟還勾結特定融資公司提供貸款資訊，再由假代書出面申辦，涉共同詐欺取財，將被害人名下房產土地設定抵押後交付貸款，造成二度損失。

經查30多歲王嫌除具有虛擬貨幣相關知識外，無地政士證照和開業登記，卻是融資公司、代書事務所負責人，他與另2間融資公司負責人施嫌、陳嫌成立工作群組，配合假投資詐欺機房行騙，王嫌再聯繫幕後金主蔡嫌放款，再持續以「假投資」方式誆騙。

初估全國逾20人受害，財損達1億餘元。專案小組經長期蒐證完竣後，於去年底連續發動2波拘搜行動，兵分多路查緝17嫌到案，並依涉違反刑法加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪移送新竹地檢署偵辦。

刑事局國際科長李昆達也表示，日前分析調閱相關資料發現，桃園市有處民宅水房涉嫌協助中國大陸電信詐欺機房洗錢，主嫌38歲林男等人經營假代購精品平台，藉此吸引對岸民眾注資和提供個人金融帳戶。

透過 Google News 追蹤中央社

林男等人在平台成立假代購精品訂單後，將博弈、詐欺贓款匯入被害民眾帳戶作為投資收入，另將被害民眾所投前期乾淨資金用於購買泰達幣，並從中抽取暴利傭金，最後回水給博弈、詐欺犯罪集團洗錢，此水房半年經手金流超過人民幣1億元。

專案小組於今年1月至桃園市桃園區、新北市土城區執行搜索，並拘提林男等6嫌到案，依涉嫌違反詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等案解送桃園地檢署偵辦，並擴大續追上游。（編輯：方沛清）1140305