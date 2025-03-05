嘉縣女嬰猝死解剖 家長提告保母過失致死

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（中央社記者黃國芳嘉義市5日電）嘉義縣約5個月大黃姓女嬰日前在保母家突然無心跳，送醫不治，檢警今天會同法醫解剖，初步無發現創傷等，後續需待檢驗報告出爐後，才能釐清死因。家長對保母提告過失致死。

女嬰父母在嘉義市立殯儀館場神情悲傷表示，保母照顧上一定有過失，保母通知女兒發生異狀，趕到時女兒的臉發黑、嘴唇紫黑色，這絕對不是保母陳述在短時間發現女兒不對勁，若是保母第一時間發現異狀緊急處理，女兒並不會死亡，保母有過失責任。

女嬰的父母平時忙於工作，委由同樣住在太保市的王姓女保母照料，保母於2月26日近中午在家發現女嬰無呼吸心跳，先緊急通知女嬰父親，並通報救護人員送醫，經急救仍宣告不治。

檢警於隔天會同法醫相驗，檢視女嬰身體無任何外傷，初步排除為兒童虐待事件，並安排解剖釐清真正死因。

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嘉義地檢署表示，解剖後初步並無發現創傷、呼吸道阻塞或病理異常，後續需待顯微鏡檢查及毒藥物檢驗，以及解剖鑑定報告出爐後，才能確定死因與死亡方式。

嘉檢指出，就嬰兒父母所提出各項質疑、保母相關說明及送醫急救過程，檢方已指揮轄區警察積極蒐集相關事證，並將依據解剖鑑定結果，釐清確切死因。若有人為疏失或涉及刑事責任部分，將全力偵辦。（編輯：郭諭儒）1140305