北市刑大偵查佐為績效偽造通聯紀錄 一審判2年

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（中央社記者葉臻桃園7日電）台北市刑大王姓偵查佐涉嫌為工作績效，明知線人檢舉內容與事實不符，卻竄改通聯紀錄資料後聲請拘票、搜索票。桃園地院今天判處王姓偵查佐及2名線人各2年、6月、5月刑期。

台北市刑大王姓偵查佐涉嫌為工作績效，明知線人提供販毒檢舉內容與事實不符，卻竄改通聯紀錄資料後聲請拘票、搜索票，桃園地檢署去年2月間起訴王姓偵查佐及線人周姓女子、冷姓男子。

桃園地檢署起訴書指出，周女及有毒品前科的冷男自民國111年起陸續向王姓偵查佐檢舉販毒案，王姓偵查佐明知冷男提供檢舉內容與客觀事證相左，卻為求工作績效，以電腦軟體竄改雙向通聯紀錄資料後，向桃檢及桃園地方法院聲請拘票、搜索票。

起訴書指出，冷男為了讓呂姓女子受刑事處分，明知呂女並未販毒，涉偽造與呂女的通訊軟體對話紀錄後，持此偽造對話紀錄向北市刑大偵查隊告發呂女販毒；周女則是以證人身分接受訊問時，涉提供不實證詞。

桃園地方法院審理期間，王姓偵查佐坦承是為了績效，編輯不實通聯紀錄登載於偵查報告，藉以聲請核發拘票、許可搜索、聲請核發搜索票，但辯稱並未造成損害，不構成犯罪；冷男坦承犯行，周女雖否認，但有相關證據可認定犯行。

桃園地方法院合議庭認為，王姓偵查佐身為警察，為求績效，竟多次變造通聯紀錄使用於執掌的公文書，動搖警察信譽，陷司法機關於不義，敗壞國家法紀；冷男僅因私怨即誣指呂女涉嫌販毒及偽證，周女則以虛偽陳述無端耗費訴訟資源。

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合議庭審酌，王姓偵查佐雖於偵查階段坦承犯行，但在審理時否認全部犯行；冷男於審理時坦承犯行，犯後態度尚屬良好；周女在審理時否認犯行，犯後態度均不佳。

桃園地方法院今天依5次行使公務員登載不實公文書等罪，判處王姓偵查佐有期徒刑2年，冷男依誣告罪判6月、周女依偽證罪判5月，可上訴。（編輯：張銘坤）1140307