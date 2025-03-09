台中女誤信假投資加入群組險遭詐50萬 車手判6月

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（中央社記者蘇木春台中9日電）台中王姓女子去年7月間，誤信網路詐團投資廣告加入群組，籌措50萬元欲投入，幸經家人發現報案；警方逮捕收款莫姓車手，檢方依詐欺罪嫌起訴後，台中地院判他6月徒刑。

台中市警察局第五分局今天表示，王女民國113年7月間，在臉書（Facebook）看到假冒財經網紅的廣告，點擊連結後加入投資群組，對方誆稱能精準預測飆股，王女籌措新台幣50萬元準備投入。

經王女家人發現，陪同她到警局報案，警方獲報後與王女聯手設下誘捕陷阱，於同年月31日下午5時多、台中北屯區一處速食店內，莫男到場收款時，被埋伏員警當場逮捕。

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警方在現場查扣假冒投資公司工作證、收據等物品，並在詐騙集團交付車手的手機中，發現上手幕後指揮面交收款，莫男也坦承跑腿收款一天有5000元報酬。

全案警詢後，莫男被依詐欺等罪嫌移送中檢偵辦並起訴，台中地院日前依法判處莫男有期徒刑6月。全案可上訴。（編輯：陳仁華）1140309