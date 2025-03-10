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南投女遇投資詐騙買250萬黃金交出 警攔阻抓車手

2025/3/10 16:17（3/10 17:01 更新）
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許姓女子誤信假投資詐騙，依指示至台灣銀行買8塊、價值共約新台幣250萬元黃金條塊（圖）要交給取款車手，經警方勸說，許女才發現遭遇詐騙，進而配合緝獲車手。（警方提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年3月10日
許姓女子誤信假投資詐騙，依指示至台灣銀行買8塊、價值共約新台幣250萬元黃金條塊（圖）要交給取款車手，經警方勸說，許女才發現遭遇詐騙，進而配合緝獲車手。（警方提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年3月10日
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（中央社記者蕭博陽南投縣10日電）許姓女子誤信假投資詐騙，依指示至台灣銀行買8塊、價值共約250萬元黃金條塊要交給取款車手，行員發現許女多次買黃金，通報警方勸說才讓許女相信遇詐騙，進而配合緝獲車手。

南投縣警察局南投分局今天表示，接獲台灣銀行南投分行通報許姓女子多次購買大量黃金，許女自稱擔心戰爭所以提前購買黃金，經南投派出所、駐守台灣銀行的保安警察第七總隊第一大隊員警共同查證，確認許女購買黃金避險說法是詐騙集團教導說詞。

警方表示，為打擊詐騙案，警方、銀行加強合作通報，行員對於異常提領大筆現金會進一步關心用途，因此，詐騙集團才會要求許女購買黃金，減少行員起疑。

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警方表示，許女先前已陸續損失新台幣百萬元以上，對於警方苦勸「遇到詐騙」仍不信，直到近日又要面交8塊、價值約250萬元黃金，分行通報警方，南投派出所長陳俊宏向許女說明詐騙實例，許女才坦承聽信網路股票投資，警方更進一步查出投資管道是假平台。

南投分局指出，得知詐騙取款車手將與許女面交這8塊、價值約250萬元黃金，立即組成專案小組並在面交地點埋伏，待車手出現與許女面交，立即逮捕黃姓車手，全案詢問後依涉犯刑法詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送南投地方檢察署偵辦，溯源追查相關正犯。（編輯：李淑華）1140310

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