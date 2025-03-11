北市情侶吵架女刀傷男墜樓 送醫治療查肇因

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（中央社記者黃麗芸台北11日電）台北市大安區今晚發生情侶吵架受傷事件，警消獲報市民大道4段有處民宅發生男子自4樓墜落受傷，其女友則是左手刀傷，緊急協助兩人送醫治療，後續將釐清是自殘或互傷而導致。

北市警消晚間8時15分陸續獲報，指大安區市民大道4段民宅4樓有人受傷，立即派員到場協助，發現屋內23歲聶女左手有4公分刀傷，立即協助送醫治療。

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幾乎是同一時間，警消在晚間8時16分又接獲通報，指大安區市民大道4的某民宅有人墜落至1樓，經派員到場發現為33歲馬男，自4樓住處不明原因墜落至1樓，造成其後腦撕裂傷、意識清醒，緊急送醫治療。

經調查了解，馬男和聶女為情侶關係，兩人案發時在房間因故發生爭吵，聶女疑持菜刀自傷，馬男隨後也墜樓，因目前都在醫院治療中，無法警詢，詳細事發原因仍有待後續調查釐清。（編輯：李淑華）1140311