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假宗教老師稱英國建道院急需贊助 台中男險匯款

2025/3/12 16:16
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（中央社記者蘇木春台中12日電）台中蔡姓男子日前在網路接獲某宗教老師的男子訊息，稱要在英國興建道院急需金錢贊助，他到農會要匯款行員發現有異報案，經警方研判為詐騙訊息及時與行員阻詐，避免蔡男受金錢損失。

台中市警局烏日分局今天表示，溪南派出所7日下午2時多接獲轄內農會通報稱，有民眾欲匯款新台幣8萬元至陌生帳戶，疑似遭到詐騙請警方前往協助。

員警到場了解，60多歲的蔡姓男子篤信宗教，3月初突然在網路接獲自稱某宗教老師的男子訊息，稱要在英國興建道院急需金錢贊助，要求蔡男匯款到指定帳戶。

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警方查看蔡男的手機對話紀錄，研判為「假藉宗教名義真詐財」的詐騙手法，告知蔡男若要捐款給宗教團體，並不會要求匯款到個人帳戶內，並向他說明多則相關詐騙案例。

經員警與行員勸說後，蔡男才打消匯款念頭，並感謝員警與行員及時攔阻，避免金錢損失。（編輯：謝雅竹）1140312

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