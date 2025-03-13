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賴總統：因應中國滲透與間諜威脅 恢復軍事審判制度
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職籃球星戴維斯涉過失傷害前妻 判拘役20天確定

2025/3/13 13:15
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（中央社記者劉世怡台北13日電）台灣職籃球星戴維斯涉與前妻爭吵時，拉扯間造成前妻雙手挫傷，一審依傷害罪判拘役30天，得易科罰金。二審今天改依過失傷害論罪，判處拘役20天，得易科罰金，全案確定。

二審台灣高等法院指出，合議庭審酌戴維斯為阻止前妻離去，一時情急自後方環抱前妻致傷，並非直接對前妻身體施以暴力或攻擊，且過程短暫，前妻所受傷勢也輕微，難以認定戴維斯主觀上有傷害前妻的故意。

合議庭考量戴維斯身形相當高大，看見前妻執意離去即應鬆手，否則有可能於此過程中造成對方受傷，這部分並非戴維斯不能預見，因此戴維斯疏未注意而造成對方受傷，仍應負過失傷害罪責。

二審合議庭指出，戴維斯上訴否認犯傷害罪，為有理由，因此撤銷改論以過失傷害罪，並依犯罪情節等情形，量處拘役20天，得易科罰金，全案確定。

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全案緣於，戴維斯與前妻於民國112年5月12日晚間7時許，在桃園市中壢分局青埔派出所前因故起爭執，拉扯間造成前妻雙手挫傷，檢察官依傷害罪嫌起訴戴維斯。

一審桃園地院依傷害罪判處戴維斯拘役30天，得易科罰金，經上訴，二審由台灣高等法院審理。（編輯：蕭博文）1140313

戴維斯
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