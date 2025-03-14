高雄殯技工疑收賄插隊火化 殯管處檢討流程調職涉案人員

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（中央社記者洪學廣高雄14日電）高雄殯葬管理處技工疑與殯葬業者勾結，由業者向喪家收取紅包後行賄技工。殯管處指出，配合檢調調查，檢討現行作業流程，並將涉案人員調離現職，加強檢討易生弊端環節。

檢調調查顯示，高雄市殯葬管理處近年因火化量能不足，喪家火化遺體時往往需排隊等待，可能因而錯失民間習俗中的良辰吉時。業者收取費用常暗藏服務費，也就是業者用來幫忙插隊提前火化。但如今卻查出部分款項疑用於行賄殯葬處技工。

高雄市政府民政局今天新聞稿表示，將全力配合調查，力求勿枉勿縱。火化場現行機制是由現場登記人員，依預定火化順序及實際報到時間安排排爐。遇臨時變更（如遲到）或取消火化時間，則依實際報到情形進行調配。相關火化資訊都有即時電子看板揭露。

殯管處表示，針對此案已在第一時間全面檢視火化場現場登記、排程及撿骨等作業流程，並將涉案人員調離現職靜候調查。同時加強檢討易生弊端環節，力求制度健全，預防不法情事發生。

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此外，殯管處也召開精進檢討會議，向處內人員辦理法治訓練及心理輔導。重申公務員應依法行政，落實法治精神，並加強心理素質，避免受他人金錢財物等物質誘惑。各人員應在各自崗位上做好每一項為民服務工作。

高雄地檢署昨指揮法務部調查局南部地區機動工作站、廉政署南部地區調查組、保安警察第五總隊等單位搜索多處，帶回10多人訊問。其中吳姓、洪姓、蔡姓技工經雄檢複訊後被向高雄地方法院聲押，另名技工以新台幣10萬元交保。全案仍擴大釐清中。（編輯：孫承武）1140314