台中市府8單位接獲恐嚇信 警方：從中國發出

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中市政府客委會、中正、太平、東勢、豐原、雅潭地政事務所、大雅戶政事務所及和平區公所等8個單位接獲恐嚇信件，警方今天表示，確認信件從中國寄入，研判內容為電腦合成的不實影像。

台中市警察局今天召開記者會說明，近期台中市政府及其他縣市等單位陸續收到中國寄出信件，內容包含不雅深偽性行為相片及微信、中國行動電話等恐嚇內容，警察局依規定受理報案後，立即組成專案小組展開偵查。

警方指出，統計目前已有市府客委會、中正、太平、東勢、豐原、雅潭地政事務所、大雅戶政事務所及和平區公所等8個單位接獲恐嚇信件。

經專案小組調查結果，警方表示，確認信件由中國寄入，比對與其他縣市所接獲恐嚇信件，可明顯發現相片背景、影像位置均相同，以及「男性頭像不一樣、女性均為同一位」的不合常理情況，研判相片可能為電腦合成之不實性影像。

警方說，經採集指紋及生物跡證未比對出本國民眾，相片鑑識亦為深偽（Deepfake）合成，另信封、信件內容使用簡體字，郵戳為中國海南省陵水及文昌，相關內容經嚴密查證後，顯是中國大陸人士以散彈槍打鳥方式，廣發類似信件恐嚇取財的假訊息。

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台中市政府警察局強調，針對這次恐嚇信件，將與刑事警察局組成專案小組，並透過兩岸機制協查，依法究辦；同時呼籲民眾如接獲是類信件，應保持冷靜、檢具相關事證就近向警察機關報案，避免受騙，亦請切勿隨意散播、轉傳，以免觸犯相關法律規定。

除了台中市，近日台南市及新北市多名區長同樣收到合成不雅照，警方也研判信件來自中國，已展開調查，朝恐嚇方向偵辦。（編輯：謝雅竹）1140315