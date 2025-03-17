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台中男疑掛假車牌遇檢逃逸 警4小時查緝到案

2025/3/17 16:40
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（中央社記者郝雪卿台中17日電）台中市警方昨天巡邏途中發現1輛違停且顏色不符車輛，男駕駛遇警攔檢即開車逃逸，且過程中還有蛇行等危險駕駛行為，警方今天表示，在4小時內查獲涉案車輛，依法偵辦。

台中市警察局第二分局表示，昨天下午3時30分許，第二分局文正派出所員警於解送人犯返程途中，於西區篤行路段發現1輛灰色自小客車逆向違停於超商前，於是上前盤查。

警方經查詢該車車籍資料發現，車輛顏色明顯不符，於是要求駕駛人將車輛引擎蓋打開，檢視其車身編號，男駕駛突然跳上駕駛座駕車逃逸，警方立即通報攔截圍捕，並在該車後方安全距離處尾隨。

警方表示，由於駕駛人持續出現蛇行等危險駕駛行為，員警為避免危害其他用路人及自身安全，於西屯路與英才路口附近停止尾隨。

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全案經員警積極追查，警方指出，於昨天晚間8時許在南區一處停車場內查獲該車，並通知車主陳姓男子（28歲）到場說明，後續是否涉及偽造車牌部分，將持續向監理站確定。

陳男涉及危險駕駛部分，警方說明，將依刑法「以他法致生往來之危險者」，處5年以下有期徒刑、拘役或新台幣1萬5000元以下罰金，函送台中地檢署偵辦，以及依道路交通管理處罰條例「在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車」，處6000元以上、3萬6000元以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月。（編輯：張雅淨）1140317

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