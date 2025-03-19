國1豐原段夫妻路肩鬧事 已違規最高可罰1200元

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（中央社記者趙麗妍台中19日電）國道1號南向166公里（豐原路段），日前1名女子在路肩遭男子毆打，經查2人為夫妻，因爭執才在路肩吵架，雖無需警方協助，但2人已違反道交條例，最高可處新台幣1200元罰鍰。

國道1號南向166公里（豐原路段），日前發生有1名女子在路肩遭人毆打，只見身穿黑色上衣男子不斷動手打坐在地上的女子，女子用手護住頭部，身體蜷縮不斷顫抖，路過駕駛看見不可置信，將行車記錄器影片上傳臉書社團。

國道公路警察局第三公路警察大隊今天透過文字稿說明，民眾通報國道1號南向166公里處有一白色車輛停於外側路肩，車外有1名女子遭1名男子毆打，國道警察派遣巡邏警力前往查看，在國道1號南向170公里處攔停此車輛。員警詢問，2人稱是夫妻，因事情起爭執，才會在外側路肩爭吵，無須警方協助。

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不過2人的行為卻已經觸法。國道警方指出，用路人在高速公路、快速公路人員擅自下車，依據高速公路及快速公路交通管制規則第22條，汽車行駛高速公路及快速公路，不得在指定場所以外的路段裝卸貨物或上下乘客。

另依據道路交通管理處罰條例第33條第3項，除前2項外，其他違反管制規定的行為，處駕駛人新台幣600元以上1200元以下罰鍰。警方後續將通知車主說明。（編輯：郭諭儒）1140319