國民黨新竹市議員陳治雄詐領助理費案 一審判2年緩刑5年

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（中央社記者郭宣彣、魯鋼駿新竹縣20日電）國民黨新竹市議員陳治雄涉詐助理費約新台幣279萬餘元，新竹地方法院依利用職務機會詐取財物等罪，將陳治雄判處有期徒刑2年、褫奪公權4年、緩刑5年。可上訴。

判決書指出，陳治雄從民國103年12月25日至今擔任新竹市議會第9至11屆議員，趁職務機會取得戚男身分證、帳戶存摺影本等資料，由陳姓女友製作相關聘用戚男為公費助理內容，聘用時間從108年8月1日至111年12月24日、111年12月25日起，每月薪資為4萬元。

判決書表示，後續按月匯款4萬元至戚男帳戶，陳女再持戚男提款卡提領款項供陳治雄使用，詐得216萬724元，足生損害於新竹市議會對補助議員遴用公費助理費用管理、核銷的正確性。

判決書指出，陳姓女友與其兒子的潘姓女友，也利用陳治雄擔任議員職務機會詐欺取財，從111年5月9日起以每月4萬元薪資僱用潘女為公費助理，再由陳女提款供陳治雄使用，共詐62萬9677元。

法官表示，陳治雄身為新竹市議員，於社會上具知名度，且為民喉舌，應恪遵法令，竟知法違法，以人頭助理方式詐領補助費，危害政府機關對於人事預算的控管，辜負選民所託。

法官審酌，陳治雄坦承犯行並全數繳回犯罪所得，依利用職務機會詐取財物罪，將陳治雄判處有期徒刑2年、褫奪公權4年、緩刑5年。陳姓女友依非公務員與公務員共同利用職務機會詐取財物等罪，判處1年6月、褫奪公權3年、緩刑4年；戚男與潘女則判處有期徒刑1年2月、褫奪公權2年、緩刑3年。全案可上訴。

陳治雄今天接受中央社記者電訪表示，尊重法院判決，會再與律師討論是否上訴。

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新竹市議會人員向中央社記者表示，若判刑確定會由內政部依地方制度法規定解除其職務，竹市議會待內政部正式通知後才會宣布解職日期。竹市西區選區共2席議員，若陳治雄遭解職，依法無須補選或遞補。

新竹市選委會人員表示，縣市議員若經法院判決當選無效確定，或犯貪污罪經判刑確定者，由內政部解職。此外，若該選區缺額未過半且任期已過半，依法不須補選或遞補。（編輯：方沛清）1140320