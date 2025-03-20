澎湖打詐奏效 警局：詐騙案件降過半財損減逾3千萬

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（中央社澎湖縣20日電）澎湖縣警察局強化打詐力道奏效，今天公布最新詐騙案數據，顯示2月詐騙案件數17件，比1月37件大幅下降，財損也由3667萬減至389萬元，未來還將發動新一波阻詐防詐，減少民眾遭詐。

縣警局表示，打擊詐欺犯罪是當前治安重點工作之一，在警方加強打詐力道下，詐騙案件與財損，近1個月來相對減少，其中2月詐騙案件數17件比1月37件大幅減少，2月被詐財物損失389萬餘元，也比1月3667萬餘元，降比89.4%，顯示警方在打詐方面努力發揮了一定成效。

警方指出，在發生詐騙案件中，以假投資與假交友的詐騙案件居多，是目前最嚴重威脅。

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澎湖警察局長林温柔指出，澎湖轄區儘管案件數下降，警方仍持續強化打詐力道，近期將發動新一波攔詐防詐作為，重新融合與全縣58家超商與42間金融分行及民間團體等建構防詐攔匯防護網絡，建立「異常匯款雙向通報機制」，共同守護民眾財產安全。

澎湖縣警局表示，打擊詐欺犯罪是當前治安重點工作，澎湖詐騙案件數雖有下降，但仍須提醒民眾切勿輕信陌生訊息，涉及金錢轉帳匯款時務必謹慎查證；若遇疑似詐騙情形，立即撥打165反詐騙專線或上165打詐儀錶板網頁查詢，共同攜手防詐打詐，構築無詐家園，確保財產安全。（編輯：陳仁華）1140320