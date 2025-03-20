花蓮玉里台電1施工人員 遭電弧灼傷送醫

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（中央社記者張祈花蓮縣20日電）花蓮1名顏姓工人今天上午近9時在玉里鎮中華路進行台電高壓電施工時，不慎誤觸高壓電，導致觸電、衣物起火，所幸送醫後生命跡象穩定。台電表示，已要求承攬商依照SOP作業。

花蓮縣消防局玉里消防分隊員李韋霖說，現場評估顏男右手及脖子有電灼傷勢，面積約10%，面部燒燙傷約5%、左手有1%電灼傷，生命跡象穩定，送往玉里慈濟醫院治療。

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台電說明，顏姓承攬商工作人員今天上午近9時進行更換架空LS開關作業，未依標準程序（檢電、掛接地），在線路仍帶電情況下，進行接地作業，因此發生電弧灼傷事故。

台電指出，顏姓工人意識清楚，目前仍在醫院治療，已指派工務段經理前往事故現場、醫院探視，提供承攬商必要協助，也提醒施工人員務必依停電作業標準程序，穿戴護具、確實剪電及接地，避免類似情形發生。（編輯：謝雅竹）1140320