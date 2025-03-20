彰化轎車停路邊突開車門 騎士閃避不及倒地滑行

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（中央社記者吳哲豪彰化20日電）彰化市大埔路發生機車撞上轎車車門車禍，1輛機車18日行經彰化市大埔路，停在路邊的轎車突然開車門，女騎士煞車不及撞上車門倒地滑行，婦人手肘和膝蓋有擦傷，所幸無大礙。

彰化縣警察局今天發布新聞，婦人騎機車行經彰化市大埔路時，1輛停放在路邊的轎車車門突然打開，婦人閃避不及撞上車門，當場倒地滑行約10公尺，駕駛轎車的女駕駛立即下車查看，所幸婦人手肘和膝蓋只有輕微擦傷。

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警方指出，女駕駛開車門時未注意後方來車，已違犯道路交通管理處罰條例相關規定，可處新台幣2400元至4800元罰鍰。

彰縣警局統計資料指出，去年全縣發生264件開車門不當導致追撞事故，有182名騎士受傷，呼籲民眾在開啟車門時應仔細查看車內的中間照後鏡及左側照後鏡，確認後方是否有來車或行人接近，再開車門。（編輯：謝雅竹）1140320