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垃圾車陽明山不慎撞電線桿翻覆 駕駛輕傷

2025/3/21 11:12（3/21 16:56 更新）
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台北市陽明山附近文化大學後山巷弄21日發生民間垃圾車翻覆意外，警消初步調查，45歲李姓女子開垃圾車下山時疑煞車失靈擦撞路旁電線桿，造成車輛翻覆。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 114年3月21日
台北市陽明山附近文化大學後山巷弄21日發生民間垃圾車翻覆意外，警消初步調查，45歲李姓女子開垃圾車下山時疑煞車失靈擦撞路旁電線桿，造成車輛翻覆。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 114年3月21日
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（中央社記者劉建邦台北21日電）台北市陽明山附近文化大學後山巷弄今天發生民間垃圾車翻覆意外，警消初步調查，45歲李姓女子開垃圾車下山時疑煞車失靈擦撞電線桿後翻覆，手腳擦傷，詳細車禍原因待查。

北市警消上午7時許獲報，士林區光華路附近巷弄發生車輛翻覆意外，派員到場發現，1輛垃圾車翻倒在道路轉彎處，經查，駕駛為45歲李姓女子。

警方初步調查，李女上午駕駛民間垃圾車行經文化大學後山時，準備往下山方向行駛，期間疑因煞車失靈，在轉彎處先擦撞到路旁電線桿，造成車輛翻覆，所幸李女僅擦挫傷無大礙未就醫，酒測值為零。

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警方說，由李女駕駛民間垃圾車發生車禍後，導致整輛車翻覆，進而讓車輛汽油溢流至路面，且因電線桿受損，事後通知環保電力等單位到場協助，相關單位已派員到場處理，預計中午前修復完成。

轄區台北市警察局士林分局呼籲，駕駛在開車前務必調整檢查車輛各項設備是否正常，經山區道路應減速慢行，注意道路狀況，維護自身及其他用路人行車安全。（編輯：方沛清）1140321

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台北市警消21日上午獲報，陽明山有汽車翻覆意外，派員到場發現，由李姓女子駕駛的民間垃圾車疑因煞車失靈，在下山方向時，不慎撞到電線桿後，導致車輛翻覆，所幸駕駛輕傷酒測值為零，詳細車禍原因待調查。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 114年3月21日
台北市警消21日上午獲報，陽明山有汽車翻覆意外，派員到場發現，由李姓女子駕駛的民間垃圾車疑因煞車失靈，在下山方向時，不慎撞到電線桿後，導致車輛翻覆，所幸駕駛輕傷酒測值為零，詳細車禍原因待調查。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 114年3月21日
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