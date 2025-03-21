衝撞核三廠大門遭起訴 恆春鎮代主席：尊重司法

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（中央社記者黃郁菁屏東縣21日電）恆春鎮代會主席趙記明因不滿核三廠火警未第一時間通報居民，開車衝撞核三廠大門。屏檢依法提起公訴，請求法院從重量處有期徒刑8月以上。趙記明今天表示，尊重司法判決。

核三廠6日火警，趙記明不滿廠方未第一時間未通知居民疏散，趕往現場質問，開車怒撞核三廠大門。屏檢依法提起公訴，請求法院從重量處有期徒刑8月以上。

對此，趙記明透過聲明稿回應，雖然對求刑8個月有些訝異，但仍尊重司法後續判決。

趙記明強調，這次衝撞雖然是不好示範，但整個過程是為了凸顯台電核三廠長期對恆春半島居民安全上的忽視及不負責任。當時不僅自己，連警察、消防人員都被拒之門外，若真發生狀況，誰能因應疏散。另外，事件後核三廠仍掩蓋1次蒸氣室小火警事故。

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趙記明指出，無論後續判決如何，相信核三廠的鬆散，及忽視當地居民安全的通報機制，會更受到外界檢視，也希望中央及地方政府重視。

關於趙記明提到蒸氣室小火警，核三廠日前說明，12日火警警報器動作後，廠內消防人員前往查看，並無火災相關情事，經查為冷氣冷媒外洩導致警報器動作。（編輯：郭諭儒）1140321