60歲婦特富野健行掉隊倒地趴臥 現場急救2小時不治

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（中央社記者黃國芳嘉義縣23日電）台中李姓婦人昨天與友人至阿里山特富野古道健行，腳程慢掉隊，隨後竟被其他登山客隊伍發現趴臥在地已無意識；現場急救2小時仍不治，後續由警方通知家屬處理。

嘉義縣警察局竹崎分局今天發布新聞稿表示，阿里山派出所於昨天近中午接獲轉報，有4名登山客昨天至特富野古道健行，於昨天上午11時43分行經古道約4.2公里處時，發現1名女性登山客面部朝下趴臥步道上，疑失去意識，立即通報消防局。

警方表示，消防人員接獲通報後，隨即指導通報民眾進行心肺復甦術（CPR）急救，並緊急派遣救護及山域救援人員趕往現場，同時通報轄區警方一同前往處理。

救援人員於昨天下午1時12分抵達現場接觸患者，並持續為患者60歲李婦急救，一直持續至下午1時52分，李婦仍無法恢復生命跡象，經聯繫其家屬告知現場狀況後停止急救。

警方指出，救援人員將身亡李婦固定於簡易擔架上後，合力背負出特富野古道，後由救護車送往阿里山香林衛生室，等候家屬前來處理後續相關事宜。

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警方表示，李婦昨天與友人一起至古道健行，因腳程慢，獨自走在隊伍後面，後來李婦同行友人察覺不對勁，回頭找尋發現，其他登山客正在對李婦進行急救。

竹崎分局呼籲，特富野古道為熱門登山景點，雖難度不及百岳，但仍屬高海拔地區，登山遊客務必注意自身健康狀況與氣候變化，降低突發狀況風險。（編輯：陳仁華）1140323