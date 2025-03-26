天道盟竹北分會涉暴力討債直銷吸金 12人落網法辦

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（中央社記者蘇木春台中26日電）天道盟同心會竹北分會長王男組犯罪集團，涉嫌開設賭場、成立直銷公司吸金詐財，待賭客積欠高利貸，便由成員暴力討債，刑事局循線逮捕王男等12人，依恐嚇取財等罪嫌送辦。

刑事警察局電信偵查大隊今天發布新聞稿表示，第二隊於民國112年8月間，溯源查出50歲鄭姓男子（天道盟同心會竹北分會副會長背景）等人，與特定地下錢莊金主合作，借貸利息年利率高達120%至170%。

警方發現，鄭男等人於被害人無力償還之際，逼迫簽立本票、還款契約書後恐嚇還錢，或至被害人住處「潑漆」或張貼「欠錢不還」標語方式暴力討債。經鎖定鄭男背後主嫌為53歲王男（天道盟同心會竹北分會會長背景），刑事局與新竹縣警察局刑事警察大隊等單位，共組專案小組擴大偵辦。

案經辦案人員跟監蒐證後，於113年8月27日前往王男等人位於新竹縣市、苗栗縣等地區的據點與住處搜索，帶回王男等12人偵辦，並查扣帳戶、電腦、折疊刀等贓證物。

警方查出，犯罪集團以王男為首經營職業賭場，待賭客無力償還之際，再指揮成員以言詞恐嚇、妨害自由等方式逼迫被害人簽立本票，藉以向被害人或家人催討債務暴力討債。

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另外，王男夥同妻子成立「直銷公司」，藉公司名義發行假海外股票詐騙民眾投資，並以「多層次傳銷」方式沖銷股價，詐騙被害人。

全案警詢後，依恐嚇取財、妨害自由、多層次傳銷、詐欺、賭博等罪嫌，將王男等12人移送新竹地檢署偵辦，並持續擴大調查釐清。（編輯：郭諭儒）1140326