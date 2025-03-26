台中罷團志工遭男子襲擊 綠議員林祈烽陪同報案

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）台中市罷免團體志工今天在市場設攤宣講時，遭1名男子叫囂並意圖搶奪擴音器，還上前推擠拉扯女性志工。民進黨市議員林祈烽今晚陪同志工報案，警方鎖定男子身分通知到案。

台中市罷免團體正積極展開二階連署行動，上午在西屯區水湳市場設攤宣講時，遭1名男子當街叫囂，並意圖搶奪志工手中的擴音器，還上前推擠拉扯女性志工，現場一度陷入混亂，造成志工心生恐懼。

林祈烽晚上陪同2名女性罷團志工到台中市警察局第六分局市政派出所報案，2名志工在提到上午發生的場景時，還顫抖哽咽說，從事志工以來，經常面對言語霸凌，但今天卻遇到有人直接衝撞，對女性志工真的是很大的壓力，每人有不同訴求，但不應訴諸暴力。

志工表示，大約8成以上都是女性志工，還有很多都是家庭主婦，但以後大家還是會站出來，不能因暴力就退縮，就算心裡很恐懼，但知道這裡是民主自由的台灣，大家有權利在這片土地說出自己的感受，跟做想要做的事情。

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林祈烽指出，透過今天的提告動作要告訴施暴者，任何人都不能以暴力行為壓制人民聲音，這些志工都是民主守護者，不應在街頭受到暴力脅迫，今天的施暴者涉搶奪、觸犯強制罪、違反選罷法等，干涉公民團體志工行使公民權力，這些行為應受嚴厲譴責及法律制裁。

六分局表示，警方獲報後立即啟動專案小組依法偵辦，鎖定涉嫌人吳姓男子（60歲），初步了解，吳男當時剛好路過，疑因立場相左而發生衝突。下午已通知到案進行筆錄，將依違反強制罪及選罷法移送台中地檢署偵辦。（編輯：李淑華）1140326