中醫硃砂入藥致鉛中毒案 盛唐負責人二審改判5年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中27日電）前中市議長張宏年服中藥致鉛中毒，盛唐中醫涉用禁藥硃砂及鉛丹，一審判盛唐負責人呂志霖7年6月，經上訴台中高分院，二審今天改判他5年徒刑，另2年可易服社會勞役。

台灣高等法院台中分院今天宣判，原判決撤銷，呂志霖犯供應調劑禁藥罪處5年、2年（可易服社會勞役），九福中醫醫師洪彰宏犯販賣禁藥致重傷罪處6年，藥商歐國樑販賣製造禁藥罪處4年2月，中藥商欣隆藥業則科70萬元罰金。全案可上訴。

台中市盛唐、九福中醫使用禁藥硃砂及鉛丹入藥，造成包括張宏年一家4口中毒，檢方於民國109年底，依藥事法等罪嫌起訴盛唐中醫負責人呂志霖（原名呂世明）、九福醫師洪彰宏、藥商歐國樑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

起訴書指出，呂志霖涉嫌於108、109年間，將禁止入藥的硃砂加入中藥內，導致張宏年與兒子張彥彤等一家4口中毒，甚至還有不到5歲幼童在內的38人鉛中毒。

台中地院於112年9月間，一審判呂志霖7年6月徒刑、洪彰宏7年2月徒刑、歐國樑6年徒刑、中藥商欣隆藥業科80萬元罰金，全案上訴後由台中高分院審理。（編輯：陳仁華）1140327