楊梅休息站再傳車禍 男駕駛擦撞6車受輕傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園27日電）國道公路警察局表示，國道1號南向71.3公里處楊梅路段今晚發生車禍，黃男駕車疑分心撞分隔島後再擦撞停放休息站的6車，黃男輕傷送醫未酒駕，後續由楊梅分隊依規定處理。

國道公路警察局第二公路警察大隊表示，33歲黃男駕駛自小客車晚間6時59分於國道1號南向71.3公里處的楊梅路段，疑因分心駕駛先擦撞分隔島後，再擦撞停放在楊梅休息站的6部車輛。

警方表示，事故造成黃姓男駕駛受輕傷，但意識清楚，送醫院診治後各駕駛酒測值均為0，肇事駕駛自述未開啟輔助駕駛系統，現場於晚間7時55分排除，後續由第二公路警察大隊楊梅分隊依規定處理。

據了解，黃男聲稱晚間開租賃車，要從台北前往新竹買貢丸，途中計劃前往楊梅休息站休息時，不慎撞到護欄後失控撞進休息站內，波及停放在停車格內的轎車。

透過 Google News 追蹤中央社

同樣發生在國道1號楊梅休息站的意外事故，40歲男子今年1月25日晚間駕駛電動自小客車搭載家人返鄉，不知何故自撞分隔島引發火燒車。

第二公路警察大隊呼籲用路人，開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保他人與自身用路安全。（編輯：黃名璽）1140327