回收場起火飄異味 竹市府籲香山與北區民眾緊閉門窗

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（中央社記者郭宣彣新竹縣27日電）新竹市消防局今天表示，香山區海埔路一處資源回收場起火，初估燃燒面積約100平方公尺；市府指出，下風處可能有異味，包含香山區與北區等地，民眾可緊閉門窗避免外出。

新竹市消防局發布訊息寫道，今天晚間9時38分獲報，香山區海埔路一處資源回收場起火，現場為2層樓鐵皮建物，派遣中山、三民、香山、竹光車組前往救援，目前仍持續搶救中，無人受困。

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消防局表示，由於現場存放大量可燃物，消防人員趕抵時，建物內已有明火竄出，消防人員立即灌救，並同步通知台電、自來水公司與瓦斯公司到場支援，以確保安全。另在回收場後方有民宅緊鄰，民宅內1名14歲民眾已經疏散，並設置水線進行預防性防護。

新竹市政府透過文字指出，事故現場風向為西南風，由於火警燃燒造成異味飄出，下風處影響範圍可能在香山區與北區，受影響地區民眾可盡量待在室內並緊閉門窗，減少外出，若要外出可戴口罩，做好個人防護。（編輯：陳彥鈞）1140327