加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經濟部電價審議會拍板 電價凍漲
首頁 / 社會

台中新光三越整建修復計畫需補正 業者：持續加速

2025/3/28 17:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中新光三越氣爆後停業至今，業者昨天向台中市政府提報整建修復計畫，被要求補正。新光三越今天表示，進度持續加速；至於火調報告出爐，也希望盡快釐清事件真相。

新光三越2月13日發生氣爆造成重大傷亡，台中市政府都發局立即邀集建築師、結構技師及土木技師等相關專業公會進行現場勘查，並依法勒令建物停止使用。

對於新光三越27日提報「整體整建修復至可供使用計畫」，都發局表示，仍有需補正事項，籲請業者儘速依規補正，並由專業技師簽證經備查後，依計畫修復才能申請恢復使用。

對於後續整建修復作業，新光三越台中中港店行銷經理蔡雅琪表示，整建修復作業進度持續加速。在實際復業前，將聯合品牌舉行特販會，3月31日起在台中世貿二館，近2000坪空間，有超過70家品牌與200多名專櫃人員參與。

蔡雅琪說，另外4月2日也會舉行線上購物節活動，透過不同媒介與方式持續安置品牌專櫃、服務顧客。至於下一步進展，有確定訊息會第一時間對外說明。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台中市消防局已完成火調報告，對於相關責任歸屬，蔡雅琪強調，在偵查不公開下，新光三越全力配合檢警消各單位進行調查，也希望盡快釐清事件真相。

台中新光三越氣爆後停業至今，對於營業額的損失估計，蔡雅琪說，事故發生後，新光三越始終將處理焦點放在人的身上，包括傷亡者、廠商和受影響的人們。相較於自身損失，更希望優先處理受影響者的損失，包括專櫃人員安置，因此營業損失暫不對外說明。（編輯：黃名璽）1140328

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：