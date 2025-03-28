台中新光三越整建修復計畫需補正 業者：持續加速

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（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中新光三越氣爆後停業至今，業者昨天向台中市政府提報整建修復計畫，被要求補正。新光三越今天表示，進度持續加速；至於火調報告出爐，也希望盡快釐清事件真相。

新光三越2月13日發生氣爆造成重大傷亡，台中市政府都發局立即邀集建築師、結構技師及土木技師等相關專業公會進行現場勘查，並依法勒令建物停止使用。

對於新光三越27日提報「整體整建修復至可供使用計畫」，都發局表示，仍有需補正事項，籲請業者儘速依規補正，並由專業技師簽證經備查後，依計畫修復才能申請恢復使用。

對於後續整建修復作業，新光三越台中中港店行銷經理蔡雅琪表示，整建修復作業進度持續加速。在實際復業前，將聯合品牌舉行特販會，3月31日起在台中世貿二館，近2000坪空間，有超過70家品牌與200多名專櫃人員參與。

蔡雅琪說，另外4月2日也會舉行線上購物節活動，透過不同媒介與方式持續安置品牌專櫃、服務顧客。至於下一步進展，有確定訊息會第一時間對外說明。

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台中市消防局已完成火調報告，對於相關責任歸屬，蔡雅琪強調，在偵查不公開下，新光三越全力配合檢警消各單位進行調查，也希望盡快釐清事件真相。

台中新光三越氣爆後停業至今，對於營業額的損失估計，蔡雅琪說，事故發生後，新光三越始終將處理焦點放在人的身上，包括傷亡者、廠商和受影響的人們。相較於自身損失，更希望優先處理受影響者的損失，包括專櫃人員安置，因此營業損失暫不對外說明。（編輯：黃名璽）1140328