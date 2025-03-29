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街友酒後口角鐵路橋下縱火撲滅 苗栗警帶回送辦

2025/3/29 12:26（3/29 13:26 更新）
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苗栗市3名街友在鐵路高架橋下飲酒，其中2人一言不合發生口角衝突，林姓男子涉引燃棉被縱火，警消獲報趕往撲滅火勢外，並將林男依公共危險罪嫌送辦。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年3月29日
苗栗市3名街友在鐵路高架橋下飲酒，其中2人一言不合發生口角衝突，林姓男子涉引燃棉被縱火，警消獲報趕往撲滅火勢外，並將林男依公共危險罪嫌送辦。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年3月29日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）苗栗市3名街友在鐵路高架橋下飲酒，其中林姓男子等2人一言不合發生口角衝突，林男涉引燃棉被縱火，消防隊員獲報到場撲滅火勢，警方依公共危險罪嫌移送林男。

苗栗縣警察局苗栗分局指出，所轄北苗派出所今天清晨6時許接獲報案，指苗栗市中山路與長春路口的鐵路高架橋下疑有民眾縱火，獲報後立即通報線上員警到場查處，發現一旁有引燃起火的棉被，經消防隊員拉出水線加以撲滅，火勢並未擴大。

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警方初步調查，林姓男子（52歲）、黃姓男子（50歲）及謝姓男子（51歲）平日常棲身台鐵高架橋下方的帳棚內，今天凌晨喝酒後，林男與黃男互有口角，林男情緒激動，疑以打火機點燃棉被。

員警到場時，林男不斷辯稱是關心對方，「不知道怎麼會起火」。員警把3人一併帶回詢問，黃男、謝男指稱現場起火是林男涉酒後情緒失控所為，警詢後將林男依公共危險罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1140329

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