加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／緬甸地震曼谷大樓倒塌 泰國民間喊話盼台人協助救援
首頁 / 社會

台東警員鍾志明熱血警魂 獲警政署與縣府表揚

2025/3/29 15:20（3/29 15:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台東縣政府在縣府大禮堂表揚114年台東優秀青年，今年32歲的警員鍾志明（右2）獲選，成警界之光。（台東縣警察局提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年3月29日
台東縣政府在縣府大禮堂表揚114年台東優秀青年，今年32歲的警員鍾志明（右2）獲選，成警界之光。（台東縣警察局提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年3月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣29日電）台東警員鍾志明，維護治安和為民服務獲肯定，繼昨天獲警政署頒獎，今天再獲台東縣政府的優秀青年表揚。

今天上午台東縣政府在縣政府大禮堂表揚今年台東優秀青年，今年32歲的鍾志明獲選，成為警界之光。

台東縣警局台東分局發布新聞稿表示，初鹿派出所警員鍾志明，因執勤期間屢次展現專業與熱忱，積極協助民眾、排除危難，昨天榮獲警政署公開表揚，肯定他在維護治安、交通安全及為民服務上的卓越貢獻。今天更獲頒「台東縣114年青年節社會優秀青年代表」殊榮，展現警察人員的優秀典範。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台東分局表示，鍾志明自110年11月調派至台東分局服務，始終秉持積極認真的精神，屢次在關鍵時刻伸出援手，展現高度機警與熱忱。他曾在巡邏時發現拋錨車輛，上前協助排除障礙，避免交通事故發生；遇到疑似失智的迷途長者，耐心尋找住處並護送安全返家；在炎熱天氣中憑藉急救技能，成功救回昏迷路倒民眾。

台東分局說，鍾志明在颱風夜裡，冒雨排除倒塌樹木，確保道路暢通；此外，執勤時他更曾攔查到載母就醫的機車騎士，見患者情況緊急，立即以巡邏車載送，使其及時就醫、成功挽回生命。鍾志明的善行義舉，不僅獲得警政署與縣政府的肯定，也多次獲媒體報導，深受民眾讚譽。（編輯：郭諭儒）1140329

#台東分局
#台東縣
#警政署
#台東
#鍾志明
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：