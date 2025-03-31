基隆少年騎機車雙載 疑過彎過快自摔釀1死

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（中央社記者王朝鈺基隆31日電）基隆市13歲少年日前深夜騎機車載15歲少年外出吃宵夜，直到隔天清晨載15歲少年返家，行經湖海路一段時疑過彎車速過快，機車失控自摔後撞上圍牆，15歲少年送醫急救後不治。

警方調查，13歲少年21日深夜11時許，騎著向友人借來的機車，前往15歲少年家中，邀15歲少年外出吃宵夜，兩人用餐結束後，直到22日清晨6時許，13歲少年騎機車載15歲少年返家，行經湖海路一段往文化路方向時，疑過彎車速過快，機車失控自摔後撞上圍牆。

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15歲少年拋飛倒地當場失去生命徵象，救護人員獲報到場立即實施心肺復甦術（CPR），經送往基隆長庚醫院急救後宣告不治。13歲少年則受有擦挫傷送醫治療，經警方對13歲少年實施酒測，沒有酒精反應，全案詢後依過失致死罪嫌，移送基隆地方法院少年法庭審理。

基隆市警察局交通警察隊今天呼籲，絕對不要無照騎乘機車，並提醒家長隨時注意孩子生活作息，千萬不要讓少年無照駕駛，以免影響自身及他人生命安全。（編輯：李錫璋）1140331