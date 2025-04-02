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民雄鄉農會選舉涉賄 嘉檢起訴7旬會員

2025/4/2 14:40
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（中央社記者黃國芳嘉義市2日電）74歲鄭姓男子為嘉義縣民雄鄉農會會員，被控今年2月間向2名會員以每票6000元代價買票央求支持被查獲，鄭男雖否認，因會員指證歷歷，嘉檢偵結，依違反農會法起訴。

嘉義地檢署起訴書指出，鄭男為114年度嘉義縣民雄鄉農會會員代表山中村農事小組選舉競選候選人，為求順利於今年2月15日舉行的會員代表選舉當選會員代表，涉嫌於選舉前，以每票新台幣6000元代價，分別交付農會賴姓、黃姓會員，央求支持當選。

嘉檢據報指揮嘉義縣警察局民雄分局偵辦，並於2月13日執行搜索，檢方複訊後，認為鄭男違反農會法投票行賄罪嫌重大，但無羈押必要，以20萬元交保。

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起訴書表示，鄭男否認涉及農會法犯行，並辯稱，並不知道賴男是農會會員，且不認識另一名指證的會員黃女，更沒有交付現金；惟賴男、黃女清楚交代交付賄款的時間、地點，且警查扣黃女的賄款鈔票有連號，為銀行一次提領作為賄款的事實。

嘉檢指出，鄭男所為涉及農會法對於有選舉權的人，交付財物約其選舉權為一定行使罪嫌，檢方偵結依法起訴。（編輯：龍柏安）1140402

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