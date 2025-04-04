清明連假到六福村停車場駕車甩尾 劉男遭警送辦

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（中央社記者郭宣彣新竹縣4日電）清明連假不少民眾前往新竹縣遊樂園六福村遊玩，劉姓男子昨天卻在六福村停車場開車繞圈甩尾，新埔警分局今天說，已將劉男逮捕，訊後依涉犯公共危險罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

劉男昨天在六福村停車場開車甩尾，透過個人IG發文還上傳甩尾影片表示，「現場好多人看，影片有流量太舒服」；有民眾留言說，這是把別人生命當兒戲，不應想紅拿人命開玩笑，這種行為實在丟臉。

對此新竹縣警察局新埔分局關西分駐所所長鄭筆濃接受媒體訪問說，遊樂園停車場危險駕車案發生於4月3日下午5時25分，劉姓男子駕駛銀色轎車入園後不顧民眾安全，於停車場進行甩尾、蛇行等危險駕駛行為，引起民眾圍觀。

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鄭筆濃表示，警方獲報後立即前往現場，劉男甚至企圖逃離現場，在熱心民眾協助成功圈圍，將劉男帶回並逮捕，訊後將依公共危險罪移送新竹地檢署偵辦。

新埔分局透過文字表示，對於惡意挑釁、蛇行、甩尾等危險駕駛行為，警方將嚴正執法，嚴懲不貸。（編輯：黃名璽）1140404