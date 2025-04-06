台灣祭最終日 男子涉嫌性騷女子遭送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣6日電）台灣祭昨晚迎來最終日壓軸表演，1名林姓男子涉嫌在會場伸手對1名女子性騷擾。被害女子友人向巡查中員警報案，警方當場查獲該名犯嫌，並依違反性騷擾防治法送辦。

被害女子友人在社群平台貼出現場影片，並表示，該名陌生男子伸手進朋友衣服性騷，且同行10幾名友人皆目睹此行為，男子現場仍「裝沒事」。

屏東縣政府警察局恆春分局偵查隊長孔立偉接受媒體聯訪表示，台灣祭5日晚間進行最後一天活動，1名21歲林男涉嫌利用樂迷欣賞音樂時，伸手對女子性騷擾，案經該女性被害人朋友在網路社群媒體曝光，並即時向正在會場巡查的恆春分局員警報案，員警當場查獲該名犯嫌。

透過 Google News 追蹤中央社

孔立偉表示，現場經被害人及在場證人指證，警詢後認林男涉有嫌疑，將其依違反性騷擾防治法隨案移送屏東地方檢察署偵辦。

恆春警分局長郭懷澤表示，台灣祭是正向、陽光的音樂活動，也提供可貴音樂交流機會，不容不法份子實施各項非法行為，警方將繼續嚴正執法，給樂迷一個單純享受音樂的環境。（編輯：李淑華）1140406