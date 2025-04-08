男誆騙投資非法吸金逾8億 判刑14年4月定讞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北8日電）陳姓男子2012年起在高雄市設立辦公室，誆騙投資非法吸金逾新台幣8億元，一審判刑14年，二審審酌犯罪規模及被害人意見等改判14年4月。經上訴，最高法院日前駁回定讞。

判決指出，陳男坦承2012年間起在高雄鼓山區設立辦公室，對外宣稱在澳門威尼斯人賭場、新加坡金沙賭場經營VIP賭廳及生技公司，如參與投資經營，每月可獲取投資金額3%至6%不等紅利，如投資達一定金額，得免費招待前往澳門、新加坡賭場參觀旅遊。

另外，投資人如招攬其他下線投資達一定金額，並經陳男同意，即可取得「經營管理權」，並得自招攬投資總金額（含自己及其他下線投資金額）多抽取1%至2%不等紅利，及自行決定下線投資人紅利成數，以此招攬投資。

一審台南地方法院依銀行法等罪，判陳男14年徒刑；經上訴，二審由台南高分院審理。

二審去年11月底宣判指出，審酌陳男時值壯年，以可獲取與本金顯不相當報酬的投資方案，吸引投資人，違法吸金，吸金金額高達8億餘元，嚴重破壞社會經濟秩序，也造成被害人財產嚴重損失，所為應予非難。

透過 Google News 追蹤中央社

二審指出，考量本案吸金的規模、犯罪手段，被害人意見、和解狀況，以及陳男為本件違法吸金案件的主要策畫及執行者，居於主導地位，依共犯銀行法第125條第1項後段之非法經營收受存款業務罪，判刑14年4月，未扣案犯罪所得8億9098萬餘元，追繳沒收。

案經上訴，最高法院日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1140408