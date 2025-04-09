嘉義甫出生男嬰陳屍紙箱內 檢方解剖釐清死因

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（中央社記者黃國芳嘉義市9日電）嘉義縣布袋鎮2日發現1男嬰陳屍紙箱內，警方找到22歲生母，檢方聲押遭駁；男嬰今天解剖，嘉檢表示，男嬰恐生前遭遺棄致死，死因尚待解剖報告釐清。其生母涉7年以上刑責。

嘉義地檢署表示，檢警今天會同法醫解剖男嬰，初步發現男嬰重達2523公克，出生為活產（有呼吸的生命體），無先天性異常疫病，惟死因尚待毒藥物鑑定及顯微鏡檢查確認。

檢警指出，男嬰生母為年輕女子，因丈夫在監服刑，2人育有1名1歲多子女，交由布袋的雙親照料，女子則前往南部工作養家，不料，去年7月間發現懷孕，便返回老家，並向家人隱瞞懷孕事實，期間也無至醫院產檢。

檢警表示，女子於3月29日陣痛在家產下一名男嬰，因不知如何處理，偷偷抱著男嬰至當地一處廢棄民宅內，後來她曾前往察看，發現男嬰已無氣息，在擦拭後，趁黑夜把男嬰放紙箱內並移置廢棄民宅前，於4月2日被發現報警，警方並在隔天找到男嬰生母。

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警方將這名女子移送嘉檢偵辦，檢方複訊後，因考量女子情緒不穩，基於保護，向嘉院聲押，嘉院認為其經濟條件甚差，難有逃亡經濟能力，且尚需扶養幼女及父母，感情上有強烈羈絆，加上女子生產後未滿2月，如無必要不得羈押，因此，駁回檢察官聲請。

嘉檢表示，檢方今天解剖後，初步認定男嬰生母涉及違背義務遺棄致死罪，其刑責可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，刑責相當重，不過，事後也會調查是否適用母殺嬰兒罪，母因不得已事由，於生產時或甫生產後，殺其子女者，可處6個月以上、5年以下有期徒刑。（編輯：李淑華）1140409