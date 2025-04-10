台積電新竹廠吊車傾倒砸隔壁頂樓 人員安全無虞
2025/4/10 17:51（4/10 18:01 更新）
（中央社記者郭宣彣新竹縣10日電）台積電正於新竹縣寶山鄉擴廠施工，民眾今天路過發現此廠區頂樓有吊車傾倒，並砸到一旁廠區頂樓。台積電今天對此指出，工區人員安全均無虞，現場已管制並進行復原。
民眾告訴中央社記者，今天上午前往寶山鄉路過台積電施工廠區時，她發現此廠區頂樓有大型吊車不慎傾倒翻車，同時砸到旁邊廠區的頂樓，但因高度落差不大，吊車的底座仍卡在原本頂樓處。
對此，台積電透過文字表示，新竹廠區今天上午有1輛吊車發生傾倒，工區人員安全均無虞，現場已管制並進行復原。至於詳細原因會再釐清，也將持續關心並協助包商處理後續事宜，確保工程安全。
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中央社記者致電這家吊車公司，業者說，沒有人員傷亡，至於其他細節未有回應。
新竹縣消防局、新竹縣警察局指出，目前未接獲相關報案。（編輯：戴光育）1140410
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