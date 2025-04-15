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收催繳卡債能輕鬆還款通知 彰化男向警求證為詐騙

2025/4/15 12:42（4/15 12:51 更新）
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彰化一名男子收到2封電信公司及銀行的催繳與還款通知，並提供其輕鬆還款方案，只要在期限內主動去電即有機會減少欠款，男子察覺有異，與父親至田中派出所請警方協助查明信件真偽，發現果真是詐騙。（警方提供）中央社記者鄭維真傳真 114年4月15日
彰化一名男子收到2封電信公司及銀行的催繳與還款通知，並提供其輕鬆還款方案，只要在期限內主動去電即有機會減少欠款，男子察覺有異，與父親至田中派出所請警方協助查明信件真偽，發現果真是詐騙。（警方提供）中央社記者鄭維真傳真 114年4月15日
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（中央社記者鄭維真彰化15日電）彰化一名男子收到2封電信公司及銀行的催繳與還款通知，並提供其輕鬆還款方案，只要在期限內主動去電即有機會減少欠款，男子察覺有異，向派出所員警求證後，果真是詐騙。

彰化縣警察局田中分局今天發布新聞稿指出，有老翁返回老家時，收到2封電信公司及銀行寄給兒子的信件，之後他轉交給兒子，發現1封是電信費用新台幣1萬餘元的催繳單，要求限期清償欠款，否則將聲請強制執行。

另1封信為「輕鬆還款方案通知函」，告知男子積欠卡債2萬餘元，若在期限內主動去電，就有機會將還款金額減為2萬元，並強調「逾時來電，機會不再」。

男子對於信件內容感到奇怪，因姓名、電話號碼等資料無誤，但他不記得有欠下債務，因此與父親至田中派出所請警方協助查明信件真偽。

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警員王靖顓、張晏斌一看信件封面，就發現銀行標誌圖案粗糙且為黑白列印，非正常印刷，信件內提供的電話號碼經警政系統查詢，均遭165反詐騙專線通報上百次，若民眾未查明清楚撥打出去可能會因此遭詐騙集團誘騙，進而損失更多錢。

田中分局長林鼎超表示，內政部警政署有設立「165打詐儀表板」，列出各種以詐取財方式，供民眾上網查看最新詐騙案例及手法，並設有報案專區，民眾可線上通報及檢舉疑似詐騙廣告。（編輯：李淑華）1140415

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